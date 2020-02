Ein Sturm zog über Österreich

Über Teile von Österreich ist am Montag ein Sturm gezogen. Die stärksten Winde waren 120 Stunden-Kilometer schnell, auf Bergen waren es sogar 140 Stunden-Kilometer. Manchmal regnete es auch stark. In anderen Ländern in Europa gab es schon am Sonntag und in der Nacht auf Montag starken Sturm.