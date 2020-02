Fast 500 Tote in China durch Corona-Virus

In China ist vor kurzem ein neuer Virus ausgebrochen. Er heißt Corona-Virus und löst eine Lungen-Krankheit aus. Daran sind in China bereits 490 Menschen gestorben und mehr als 24.000 Menschen erkrankt.

Außerhalb von China sind in über 24 Ländern bisher 230 Menschen an dem Corona-Virus erkrankt. 2 von ihnen sind gestorben. In Japan wurde ein Kreuzfahrt-Schiff für 14 Tage unter Quarantäne gestellt. Von den 3.700 Menschen an Bord haben sich bisher 10 Menschen mit dem Corona Virus angesteckt.

Erklärung: Kreuzfahrt-Schiff

Ein Kreuzfahrt-Schiff ist wie ein schwimmendes Hotel, das auf dem Meer oder auf Flüssen fährt. Urlauber können mit einem Kreuzfahrt-Schiff gemütlich zu verschiedenen Reise-Zielen fahren.

Erklärung: Quarantäne

Quarantäne bedeutet, dass man nicht mit anderen Menschen in Kontakt kommen darf. Man wird von allen anderen Menschen getrennt. Das passiert, wenn man eine schwere ansteckende Krankheit hat oder wenn vermutet wird, dass man sie hat. Mit der Quarantäne will man verhindern, dass andere Menschen angesteckt werden.