Die meisten Staus in Österreich gibt es in Wien

Im Jahr 2019 hat es laut einer Studie in keiner anderen Stadt in Österreich so viele Staus gegeben wie in Wien. Das ist vor allem für Pendler schwierig, die hauptsächlich in den Stoßzeiten fahren. Sie verbringen insgesamt durchschnittlich ganze 4 Tage und 16 Stunden pro Jahr im Stau. Im Durchschnitt verlieren Pendler 29 Minuten am Tag durch Staus.