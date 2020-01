Feuerwehr musste in Enns 3 Brände bekämpfen

In Enns in Oberösterreich hat es am Sonntag gleich 3 Brände gegeben. Den größten Brand gab es in einer Lagerhalle neben dem Bahnhof. Die Einsatzkräfte mussten besonders vorsichtig sein, denn ein Mast für die Strom-Oberleitung war stark beschädigt und drohte umzustürzen. Der Zugverkehr musste zum Teil eingestellt werden. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. Danach konnte die Oberleitung abgeschaltet und gesichert werden.