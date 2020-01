Abholzung im Amazonas-Regenwald hat sich fast verdoppelt

Im Jahr 2019 wurden in Brasilien rund 9.200 Quadratkilometer vom Amazonas-Regenwald vernichtet. Das ist eine Fläche fast so groß wie Kärnten. Im Jahr 2018 waren es noch rund 5.000 Quadratkilometer. Der Regenwald am Amazonas ist der größte der Welt.