Österreichs Handballer qualifizierten sich für die Hauptrunde der EM

Das österreichische Handball-National-Team hat sich bei der Europa-Meisterschaft in Wien für die Hauptrunde qualifiziert. Die Österreicher gewannen alle 3 Spiele in ihrer Gruppe und sind damit Gruppensieger. Am Dienstag gewann das Team 32:28 gegen Nord-Mazedonien. Bisher hatten die Österreicher gegen Nord-Mazedonien in wichtigen Spielen immer verloren.