Noch 165.000 Autos mit schwarzen Nummern-Tafeln unterwegs

Seit dem 1. Jänner 1990 bekommen Autos in Österreich weiße Nummern-Tafeln. Davor wurden von der Behörde nur schwarze Nummern-Tafeln ausgestellt. Obwohl die Umstellung bereits vor 30 Jahren passiert ist, sind noch immer 165.000 Fahrzeuge mit den alten schwarzen Nummern-Tafeln in Österreich unterwegs. Dies entspricht immerhin noch 2 Prozent aller zugelassenen Autos in Österreich.