Nachwuchs bei Weißhand-Gibbons im Tiergarten Schönbrunn

Im Tiergarten Schönbrunn in Wien hat es Nachwuchs bei den Weißhand-Gibbons gegeben. Weißhand-Gibbons gehören zu den Primaten und haben ganz lange Arme mit weißen Händen. Das Baby kam am 18. Dezember auf die Welt. Seither kuschelt es sich eng an seine Mama. An ihrem Bauch hängend wird es überallhin mitgetragen. Deshalb kann man auch noch nicht sagen, ob es ein Bub oder ein Mädchen ist.