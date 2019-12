12 Menschen starben bei Flugzeug-Absturz in Kasachstan

Am Freitag in der Früh ist im Land Kasachstan in Zentral-Asien ein Flugzeug mit 100 Menschen abgestürzt. Es krachte kurz nach dem Start in eine Mauer und in ein Haus. Bei dem Absturz sind 12 Menschen gestorben. 53 Menschen wurden verletzt. Das Haus war zu dem Zeitpunkt eine Baustelle und damit leer.