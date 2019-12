Die Österreicher lieben klassisches Weihnachts-Essen

Facebook

Raclette ist besonders in den Bundesländern Tirol und Vorarlberg beliebt. In der Steiermark und in Kärnten isst man vor allem Fondue. In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland bevorzugt man Fisch.

Erklärung: Raclette und Fondue

Raclette (sprich: Raklett) und Fondue (sprich: Fondü) stammen aus der Schweiz und Frankreich. Bei beiden Speisen isst man geschmolzenen Käse. Beim Raclette wird der ganze Käselaib in Scheiben geschmolzen. Beim Fondue schmilzt man den Käse in einem Topf.

In Österreich bereitet man die Speisen oft etwas anders zu. Beim Fondue kommt heißes Öl in einen Topf, darin wird Fleisch oder Gemüse auf Spießen zubereitet. Das Raclette wird in kleinen Pfannen in einem eigenen Raclette-Ofen auf dem Tisch zubereitet.