Die U1 in Wien bleibt wohl bis Sonntag teilweise gesperrt

Am Montag kam es bei Arbeiten zu einem Brand in der Station Karlsplatz der U-Bahn-Linie U1 in Wien. Seitdem ist die U1 zwischen den Haltestellen Hauptbahnhof und Schwedenplatz gesperrt. Das bleibt wahrscheinlich bis Sonntag so.