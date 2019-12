Salzburg spielt in der Europa League gegen Frankfurt

Am Montag haben die österreichischen Fußball-Klubs Red Bull Salzburg und LASK erfahren, wer ihre nächsten Gegner in der Europa League sind. Das wurde in dem Ort Nyon in der Schweiz ausgelost. Salzburg spielt im Sechzehntel-Finale gegen den deutschen Klub Eintracht Frankfurt.