In Gänserndorf krachte ein Auto in ein Einrichtungshaus

In Gänserndorf in Niederösterreich ist am Montag ein Auto in ein Einrichtungshaus gekracht. 2 Mitarbeiterinnen wurden dabei verletzt, sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die 42-jährige Fahrerin wollte das Auto am Parkplatz abstellen. Sie versteht nicht, warum das Auto dann durch ein Schaufenster in das Einrichtungshaus gekracht ist. Dabei entstand ein großer Schaden.