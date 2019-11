Das erste Nutella-Hotel entsteht in Kalifornien

Nutella von der italienischen Schokoladen Firma "Ferrero" ist eine auf der ganzen Welt beliebte Nougat-Creme. Daher hat die Firma beschlossen, in Kalifornien in den USA ein eigenes Hotel zu eröffnen. Es heißt Hotella Nutella und wird im Jänner eröffnet, aber erst einmal nur für 3 Tage.

© APA (Archiv/AFP)

In dem Hotel soll alles an Nutella erinnern. Es soll sogar Polster in Form von Gebäck geben. Um dort übernachten zu können, muss man bei einem Gewinn-Spiel mitmachen. Dazu muss man in einem Video begründen, warum man Nutella mag.