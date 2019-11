Österreich schneidet beim Recycling von Plastik-Müll schlecht ab

Müll aus Plastik wird gesammelt, weil er wiederverwertet werden kann. Das nennt man Recycling. Österreich schneidet beim Recycling von Plastik-Müll allerdings schlecht ab. In Österreich ist im Jahr 2017 nur 1 Drittel des Plastik-Mülls wiederverwertet worden. In anderen Ländern in Europa wurde viel mehr Plastik-Müll wiederverwertet. In Litauen waren es sogar 3 Viertel des Plastik-Mülls.