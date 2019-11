Der Verfassungs-Gerichtshof weist Enkel vom letzten Kaiser ab

Facebook

Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges im Jahr 1918 musste der Kaiser zurücktreten. Statt der Monarchie wurde die Demokratie eingeführt. Der Adel wurde durch ein Gesetz im Jahr 1919 verboten. Seitdem gibt es keine Grafen, Könige oder Kaiser mehr in Österreich. Auch Namens-Zusätze wie "von" sind seitdem in Österreich verboten. Diesen Namens-Zusatz haben Adelige oft verwendet. Weil es aber verboten ist, darf sich Karl Habsburg eben nicht Karl von Habsburg nennen.

Erklärung: Verfassungs-Gerichtshof

Der Verfassungs-Gerichtshof (kurz VfGH) ist eines der wichtigsten Gerichte in Österreich. Er überprüft zum Beispiel, ob Gesetze gegen die österreichische Verfassung verstoßen. Die Verfassung ist nämlich das höchste aller Gesetze in einem Land.

Erklärung: Demokratie

Demokratie heißt: Das Recht in einem Land geht vom Volk aus. Es können aber nicht immer alle überall mitreden. Deshalb wählt das Volk Vertreter und Vertreterinnen. Das sind die Politiker. Sie machen dann die Gesetze, die für alle gelten.

Erklärung: Monarchie

In der Monarchie in Österreich herrschte der Adel. Man glaubte, dass der Kaiser von Gott bestimmt wird. Darum gab es auch keine Wahlen. Das Volk musste das tun, was der Adel befahl. Zum Adel gehörten der Kaiser, der König, Grafen und Ritter. Für Leute aus dem Volk war es fast unmöglich, ein Adeliger zu werden.