Smog belastet Indiens Hauptstadt Neu Delhi

In der indischen Hauptstadt Neu Delhi gibt es derzeit sehr viel Smog. Am Montag blieben deshalb die Schulen geschlossen. Außerdem durften keine Autos fahren. Das hat die indische Regierung so beschlossen. Smog ist eine Form von Luftverschmutzung und sieht aus wie Nebel. Vielen Menschen fällt bei Smog das Atmen sehr schwer. Der Smog kann auch in den Augen brennen.