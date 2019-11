Treppe aus dem Film "Joker" ist bei Touristen sehr beliebt

Zur Zeit läuft der Film "Joker" sehr erfolgreich in den Kinos weltweit. Der Film handelt davon, wie Joker zum Erzfeind von Comic-Held Batman wird. In einer Szene im Film tanzt Joker auf einer Treppe. Diese Treppe in New York ist nun bei Touristen sehr beliebt. Sie lassen sich dort gerne fotografieren. Manche Touristen verkleiden sich sogar als Joker und tanzen auf der Treppe.