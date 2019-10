Metall-Industrie einigt sich überraschend auf Lohn-Erhöhung

In der Metall-Industrie haben sich am Montagabend die Gewerkschaft und die Arbeit-Geber überraschend auf eine Lohn-Erhöhung geeinigt. Die 130.000 Arbeit-Nehmer in der Metall-Industrie bekommen durchschnittlich 2,7 Prozent mehr Lohn. Der Mindest-Lohn wird um 85 Euro pro Monat auf 2.000 Euro brutto im Monat erhöht. Die Lohn-Erhöhung bekommen die Arbeit-Nehmer ab 1. November.