Thiem gewann erstmals Tennis-Turnier in Wien

Der österreichische Tennis-Spieler Dominic Thiem hat am Sonntag zum 1. Mal das Tennis-Tunier Erste Bank Open in Wien gewonnen. Er besiegte im Finale den Argentinier Diego Schwartzman. Für Thiem ist es der bereits 2. Heimsieg in diesem Jahr. Denn im Sommer gewann er bereits das Tennis-Turnier in Kitzbühel. Thiem schrieb nun österreichische Tennis-Geschichte. Denn es ist bisher noch keinem Österreicher gelungen, die beiden Österreich-Turniere in einem Jahr zu gewinnen.