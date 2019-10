Abiy Ahmed bekommt den Friedens-Nobelpreis 2019

Der Friedens-Nobelpreis 2019 geht an Abiy Ahmed. Er ist Minister-Präsident des afrikanischen Landes Äthiopien. Der äthiopische Minister-Präsident wird für seinen Einsatz für den Frieden ausgezeichnet. Denn Abiy Ahmed beendete den langen Grenz-Streit mit dem Nachbar-Land Eritrea. Im Jahr 2018 schlossen Äthiopien und Eritrea Frieden.

© APA (AFP/Archiv)

Der Friedens-Nobelpreis ist ungefähr 860.000 Euro wert. Am 10. Dezember wird er in Oslo in Norwegen dem Preisträger Abiy Ahmed überreicht.

Erklärung: Nobelpreis

Der Nobelpreis ist eine von den wichtigsten Auszeichnungen auf der Welt. Seit mehr als 100 Jahren werden jedes Jahr 5 Nobelpreise vergeben. Einen Nobelpreis gibt es für Physik, Chemie, Medizin, Literatur und für Bemühungen um den Frieden in der Welt.