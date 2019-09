Viele Menschen bei Demonstrationen für den Klimaschutz

Am Freitag hat es so wie vor einer Woche auf der ganzen Welt Demonstrationen für mehr Klimaschutz gegeben. Die Demonstrationen an diesem Freitag waren der Abschluss der internationalen Klimaschutz-Woche. In Österreich demonstrierten allein in Wien rund 30.000 Menschen.

In Innsbruck demonstrierten 16.000 bis 18.000 Menschen für mehr Klimaschutz. In Linz waren es 9.000 und in Graz 8.000 Menschen. Auch in anderen Städten demonstrierten viele Menschen.

An diesem Freitag gehörten die Demonstrationen in Wien, im Burgenland und in Vorarlberg zum Unterricht. Deshalb durften Schüler diesmal demonstrieren, ohne den Unterricht schwänzen zu müssen. Bei den ersten großen Klima-Demonstrationen im März waren in ganz Österreich insgesamt 20.000 Menschen auf der Straße.