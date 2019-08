Im kommenden Schuljahr werden fast 30 Schulen geschlossen

In Österreich werden im kommenden Schuljahr fast 30 Schulen geschlossen. Damit schließen 4 Mal so viele Schulen wie im vergangenen Jahr. Etwa die Hälfte dieser Schulen sind Volks-Schulen. Betroffen sind die Bundesländer Steiermark, Salzburg, Tirol, Kärnten und Oberösterreich. Die meisten Schulen sperren in Tirol und in der Steiermark zu.