Polizeihund fand Verdächtigen nach Messerstecherei

In Wien ist es in einem Wohnhaus in der Nacht von Sonntag auf Montag zu einem Verbrechen gekommen. Ein 19 Jahre alter Mann soll mit einem Messer auf seinen Mitbewohner eingestochen haben. Nach der Tat flüchtete der Verdächtige. Der niedergestochene Mann wurde schwer verletzt ins Spital gebracht.