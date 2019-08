Früherer Sozial-Minister Rudolf Hundstorfer gestorben

Am Dienstag ist der frühere Sozial-Minister Rudolf Hundstorfer im Alter von 67 Jahren überraschend gestorben. Der Politiker von der SPÖ war gerade im Urlaub in Kroatien. Erst vergangene Woche hat Hundstorfer eine neue Sozial-Einrichtung für wohnungslose Menschen in Wien eröffnet.