Hochschwangere Frau in Kärnten am Wochenende getötet

In der Nacht auf Samstag ist in Kärnten eine hochschwangere Frau tot in ihrer Badewanne gefunden worden. Die Frau war bereits im 9. Monat schwanger und dreifache Mutter. Das ungeborene Baby ist mit der Mutter gestorben. Was genau passiert ist und wer die Frau getötet hat, weiß man noch nicht.