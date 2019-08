Weltweit sind 70 Millionen Menschen auf der Flucht

Die UNO hat am Montag bekannt gegeben, dass derzeit 70 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht sind. Das ist ein neuer Rekord. Seit dem 2. Weltkrieg sind noch nie so viele Menschen weltweit auf der Flucht gewesen. Die Menschen fliehen zum Beispiel vor Krieg oder Verfolgung in ihrem Heimatland.