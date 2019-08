In Wohnung gefundene Tiger-Babys derzeit im Tiergarten Schönbrunn

Vor einer Woche sind in einer Wohnung in Hainburg in Niederösterreich 2 Tiger-Babys gefunden worden. Nun sind sie vorübergehend im Tiergarten Schönbrunn in Wien untergekommen. Tierpfleger und Tierärzte kümmern sich um die beiden Tiger-Babys.