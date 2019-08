Maximilian Wöber wird teuerster Spieler der Fußball-Bundesliga

Der österreichische Fußball-Meister Red Bull Salzburg hat einen neuen Spieler gekauft. Maximilian Wöber spielte bisher für den spanischen Fußball-Verein FC Sevilla. Nun hat Salzburg ihn für 12 Millionen Euro von Sevilla gekauft. So viel Geld wurde in der österreichischen Bundesliga noch nie für einen Spieler gezahlt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP/Archiv)

Maximilian Wöber ist eines der größten Fußball-Talente in Österreich. Der 21 Jahre alte Verteidiger spielt auch in der österreichischen Nationalmannschaft. In seiner Jugend spielte er beim österreichischen Rekordmeister Rapid Wien.