Fast jede dritte Firma nutzt den 12-Stunden-Arbeitstag

In Österreich ist der 12-Stunden-Arbeitstag seit knapp einem Jahr gesetzlich erlaubt. 3 von 10 Unternehmen nutzen bereits diese Möglichkeit, das zeigen aktuelle Umfragen. Früher durfte man in Österreich nur 10 Stunden am Tag arbeiten. Auch fixe Arbeitszeiten verlieren immer mehr an Bedeutung. Das heißt, weniger Menschen arbeiten jeden Tag zur selben Zeit.