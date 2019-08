Dominic Thiem gewann das Tennis-Turnier von Kitzbühel

Der österreichische Tennis-Spieler Dominic Thiem hat am Samstag das Turnier von Kitzbühel in Tirol gewonnen. Thiem schlug Albert Ramos-Vinolas aus Spanien in 2 Sätzen mit 7:6 und 6:1. Für Thiem ist das der erste Turnier-Sieg in Österreich.