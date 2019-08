Die Unterwasser-Rugby-WM findet gerade in Graz statt

In Graz in der Steiermark findet derzeit die Weltmeisterschaft (WM) im Unterwasser-Rugby statt. Um Unterwasser-Rugby zu spielen, muss man lange den Atem anhalten können. Denn man spielt unter Wasser und muss viel tauchen. Die Spieler tragen Flossen und Taucherbrillen. Bis Sonntag findet die WM noch statt.

© APA (UNTERWASSERRUGBYWM/KILLER)

Bei Unterwasser-Rugby spielen 2 Mannschaften gegeneinander. In jeder Mannschaft spielen 6 Menschen. Die Spieler spielen sich den Ball zu. Sie versuchen, den Ball in den Korb vom Gegner zu bringen. Dieser Korb ist auch unter Wasser, er steht am Boden vom Pool. Der Ball ist mit Salzwasser gefüllt, damit er schwerer ist.