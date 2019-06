Die Sommerferien begannen im Osten von Österreich

Am Freitag haben die Sommerferien für die Schüler im Osten von Österreich begonnen. Rund 475.000 Schüler aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland bekamen ihr Zeugnis. Sie müssen nun 9 Wochen lang nicht in die Schule gehen. Schulbeginn ist dann wieder am 2. September. Auf den großen Straßen aus Wien hinaus gab es Staus. Das liegt daran, dass in den Ferien viele Menschen gleichzeitig in den Urlaub fahren.