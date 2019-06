Lebensmittel sind in Österreich teuer

In Österreich sind Essen und Trinken teurer als in anderen EU-Ländern. Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke kosten in Österreich um 25 Prozent mehr als im Durchschnitt der EU. Besonders teuer sind in Österreich Brot und andere Getreide-Produkte. Bei Fleisch ist Österreich von allen EU-Ländern sogar am teuersten.