Österreich gehört zu den friedlichsten Ländern der Welt

Österreich ist eines der friedlichsten Länder der Welt. Österreich liegt bei der Friedlichkeit an vierter Stelle. Noch friedlicher als Österreich sind nur noch Island, Neuseeland und Portugal. Das sagt ein Institut in Australien, das sich mit dem Frieden beschäftigt.

© APA

Am wenigsten friedlich geht es natürlich in Ländern zu, in den Krieg herrscht. Das sind zum Beispiel Afghanistan, Syrien und Jemen. Trotzdem ist die Welt heuer insgesamt ein wenig friedlicher geworden.