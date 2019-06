Der Vatertag ist für die österreichischen Geschäfte gut

Am kommenden Sonntag ist in Österreich Vatertag. Der Vatertag ist ein Tag, an dem die Väter geehrt und beschenkt werden. So wie die Mütter zum Muttertag. Er ist für die heimischen Geschäfte wichtig geworden. Denn die Österreicher geben mittlerweile auch für den Vatertag viel Geld aus.