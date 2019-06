Vor 30 Jahren fand in China das Tiananmen-Massaker statt

Vor 30 Jahren ist es in China zum sogenannten Tiananmen-Massaker gekommen. Am 4. Juni 1989 tötete die chinesische Armee viele Menschen, die am Tiananmen-Platz in Peking für mehr Demokratie demonstriert haben. Die Familien der damals getöteten Menschen haben nun gefordert, dass die Verantwortlichen für das Massaker endlich bestraft werden.