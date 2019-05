Salzburg gewann ÖFB-Cup mit einem 2:0-Sieg gegen Rapid

Die Fußballmannschaft Red Bull Salzburg hat den ÖFB-Cup gewonnen. Die Salzburger gewannen am Mittwoch im Stadion in Klagenfurt das Finale gegen Rapid Wien mit 2:0. Die Tore für Salzburg schossen Patrick Farkas und Munas Dabbur innerhalb von 2 Minuten in der 1. Halbzeit des Spiels.