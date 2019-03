Van der Bellen fordert mehr Einsatz für den Klimaschutz

Am Freitag hat das UNO-Klimatreffen in New York stattgefunden. Bundespräsident Alexander Van der Bellen sprach dort für Österreich. Er sagte, dass der Klimawandel eine Bedrohung für die ganze Welt ist und nicht nur für einige wenige Länder. Er setzte sich dafür ein, dass der Klimawandel weltweit und gemeinsam bekämpft wird. Deswegen forderte er, dass endlich etwas gegen den Klimawandel getan werden muss. "Die Zeit des Redens ist vorbei, es müssen Taten folgen", sagte der Bundespräsident.