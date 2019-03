Von Migranten entführtes Schiff traf auf der Insel Malta ein

Im Mittelmeer haben aus Seenot gerettete Migranten ein Schiff entführt. Der Kapitän des Schiffs wollte die insgesamt 108 Menschen zurück in das afrikanische Land Libyen bringen. Die Migranten wollten aber nach Europa, deshalb entführten einige von ihnen das Schiff zur Insel Malta. Dort wurden die Entführer von der Polizei verhaftet und in Handschellen ins Gefängnis gebracht. Die anderen Menschen durften an Land gehen.