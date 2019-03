Parlament von Großbritannien konnte sich nicht auf Brexit einigen

Großbritannien will aus der EU austreten. Es ist aber immer noch nicht klar, wann und wie das passieren soll. Denn das Parlament von Großbritannien ist gegen den Brexit-Vertrag von Premier-Ministerin Theresa May mit der EU. Aber das Parlament ist auch gegen andere Vorschläge. Am Mittwoch hat das Parlament über 8 verschiedene Vorschläge abgestimmt. Alle wurden abgelehnt. Dabei war zum Beispiel auch ein Vorschlag für eine neue Volks-Abstimmung. Auch ein sogenannter harter Brexit wurde vom britischen Parlament abgelehnt.