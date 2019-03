Ein Kreuzfahrt-Schiff geriet vor Norwegen in Seenot

Am Samstag ist ein Kreuzfahrt-Schiff vor der Küste von Norwegen in Seenot geraten. Während eines Sturms fielen alle 4 Motoren aus. Ohne Motoren wurde das Schiff hin- und hergeschaukelt und trieb auf gefährliche Felsen zu. An Bord waren 1.373 Menschen. Nach dem Notruf wurde ein Drittel der Menschen mit Hubschraubern an Land gebracht. Die restlichen Menschen blieben auf dem Kreuzfahrt-Schiff. Später kamen andere Schiffe zu Hilfe und schleppten das Kreuzfahrt-Schiff in einen sicheren Hafen. Einige Menschen mussten in Krankenhäusern behandelt werden. Die Polizei in Norwegen untersucht nun, warum bei dem Schiff alle Motoren ausfallen konnten.