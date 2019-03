Die Regierung wird die Parteien-Förderung erhöhen

Die Regierung in Österreich wird die Parteien-Förderung erhöhen. Das haben die Regierungs-Parteien ÖVP und FPÖ beschlossen. Die Parteien sollen jedes Jahr automatisch mehr Geld bekommen. Derzeit ist das nicht so. Außerdem wird die Grenze für die Wahlkampf-Kosten erhöht. Das heißt, dass die Parteien in Wahlkämpfen mehr Geld ausgeben dürfen als bisher. Die neuen Regelungen sollen schon seit dem 1. Jänner 2019 gelten. Die Parteien SPÖ, JETZT und NEOS kritisieren die Pläne der Regierung.