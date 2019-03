Van der Bellen verlangt von der EU mehr Widerstand gegen Trump

Bundespräsident Alexander Van der Bellen will, dass sich die EU mehr gegen die Politik von US-Präsident Donald Trump wehrt. "Die Europäer müssen nicht tanzen, wenn Trump pfeift", sagte Van der Bellen. Damit wollte er sagen, dass die EU nicht alles tun muss, was Trump verlangt. Konkret meinte der Bundespräsident das Atom-Abkommen mit dem Iran. US-Präsident Trump hält sich nicht mehr an das Abkommen, die EU aber schon. Außerdem will Trump Firmen aus Europa bestrafen, wenn sie Geschäfte mit dem Iran machen. "Das geht zu weit", sagte der Bundespräsident.