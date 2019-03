Mirjam Puchner gewann Ski-Abfahrt in Soldeu

Die Österreicherin Mirjam Puchner hat die Ski-Abfahrt am Mittwoch in Soldeu im Land Andorra gewonnen. Das war eine große Überraschung. Puchner gewann das Rennen knapp vor der Deutschen Viktoria Rebensburg. Dritte wurde die Schweizerin Corinne Suter. Die eigentlichen Favoritinnen Nicole Schmidhofer und Ramona Siebenhofer wurden den Erwartungen für das Rennen nicht gerecht. Die beiden Österreicherinnen blieben weit hinter den Spitzen-Plätzen zurück. Grund zur Freude gibt es aber zumindest für Nicole Schmidhofer. Denn nach dem Rennen stand fest, dass sie die Abfahrts-Kugel gewonnen hat.

Erklärung: Abfahrt

Beim Ski-Rennsport gibt es verschiedene Bewerbe. Einer davon ist die Abfahrt. Sie ist besonders schwierig und gefährlich. Die Ski-Rennläufer fahren von einem Berg eine lange und schwierige Strecke hinunter. Die Strecke besteht aus Kurven und geraden Stücken. Auf den geraden Stücken werden die Ski-Rennläufer sehr schnell und fahren oft mehr als 130 km/h. Sie fahren dann so schnell wie Autos auf der Autobahn fahren dürfen.

Erklärung: Abfahrts-Kugel

Die alpine Ski-Saison ist in verschiedene Renn-Disziplinen eingeteilt. Für gute Ergebnisse bei den Rennen bekommt man Punkte. Wer am Ende der Ski-Saison am meisten Punkte in einer der Renn-Disziplinen eingesammelt hat, bekommt einen Preis. Dieser Preis heißt "Kugel".