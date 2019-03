ÖVP und FPÖ geben geplante Ausgaben für EU-Wahl nicht bekannt

Am 26. Mai findet die EU-Wahl statt. Am Dienstag wurde bekanntgegeben, wie viel Geld die meisten Parteien aus Österreich dafür ausgeben wollen. Jede Partei in Österreich darf bis zu 7 Millionen Euro für die EU-Wahl ausgeben. Die SPÖ möchte 3,5 Millionen Euro ausgeben. Die NEOS wollen fast 2 Millionen Euro dafür ausgeben. Die Grünen wollen nur 500.000 Euro für den EU-Wahlkampf ausgeben. Die FPÖ und die ÖVP haben nicht bekanntgegeben, wie viel sie für die EU-Wahl ausgeben wollen. Dafür werden sie von den anderen Parteien kritisiert.

Erklärung: EU-Wahl

Die EU-Wahl wird auch Europa-Wahl genannt. Bei dieser Wahl werden 705 Abgeordnete in das Europa-Parlament gewählt. Von diesen Abgeordneten sind 19 österreichische Politiker. Die Österreicher entscheiden bei der EU-Wahl am 26. Mai, wer diese Politiker sein sollen. Auch andere EU-Länder wählen so ihre Abgeordneten im Europa-Parlament. Die Abgeordneten im Europa-Parlament entscheiden über die Politik in Europa mit.