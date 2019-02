2 österreichische Ski-Langläufer nach Doping-Razzia festgenommen

In Seefeld in Tirol findet derzeit die nordische Ski-WM statt. Dort hat die Polizei eine Doping-Razzia durchgeführt und 5 Spitzen-Sportler festgenommen. 2 der festgenommenen Sportler sind die österreichischen Ski-Langläufer Dominik Baldauf und Max Hauke. Gleichzeitig nahm die Polizei in Deutschland einen deutschen Sportmediziner fest. Er soll eine wichtige Rolle bei der Doping-Organisation gespielt haben, sagt die Polizei.