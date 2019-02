Bundeskanzler Sebastian Kurz traf US-Außenminister Pompeo

Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz ist zurzeit auf Besuch in den USA. Am Dienstagabend traf er US-Außenminister Mike Pompeo. Bei dem Treffen sprachen Kurz und Pompeo die Situation im Nahen Osten und in Korea. Sie sprachen auch über Themen wie zum Beispiel die Klima-Politik, wo die USA und die EU unterschiedliche Meinungen haben. Kurz soll auch US-Präsident Donald Trump treffen. Mit Trump möchte Kurz darüber sprechen, wie man die Handels-Beziehungen zwischen den USA und der EU verbessern kann.