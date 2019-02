Krankenkassen erwarten heuer ein großes Budget-Defizit

Facebook

Erklärung: Krankenkassen

Die Krankenkassen sind ein Teil von der Sozial-Versicherung. Die Sozial-Versicherung ist in Österreich eine Pflicht-Versicherung. Das heißt, man kann sich nicht aussuchen, ob man versichert sein will oder nicht. Wer Geld verdient, muss in die Sozial-Versicherung einzahlen. Die Krankenkassen bezahlen die Kosten, wenn man krank wird und zum Arzt geht oder ins Spital muss.