Sozialamts-Leiter von Dornbirn erstochen

In Dornbirn In Vorarlberg ist am Mittwoch der Leiter des Sozialamts erstochen worden. Der mutmaßliche Täter ist ein 34 Jahre alter Türke, der in Vorarlberg geboren wurde. Der Mann beging Straftaten und durfte deshalb nicht in Österreich bleiben. Im Jahr 2010 reiste er in die Türkei aus. Heuer kam er aber wieder nach Österreich zurück und wollte Asyl. Vom Sozialamt in Dornbirn wollte er Grundversorgung für Asyl-Werber bekommen. Weil er das nicht schnell genug bekam, griff er den Leiter des Sozialamts mit einem Messer an und tötete ihn. Die Polizei konnte den Täter rasch verhaften.